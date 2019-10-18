Глава УФМС РТ призвал усилить административные меры для нарушителей миграционного законодательства

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Начальник УФМС России по РТ Артем Кузнецов заявил о необходимости ужесточить меры административного воздействия для тех, кто нарушает трудовое и миграционное законодательство. Такое мнение он высказал сегодня на выездном заседании Совета Ассамблеи народов Татарстана в Болгаре, сообщает пресс-служба парламента РТ.

По мнению Кузнецова, действующее законодательство не совершенно. «Если въехал с целью работы, но не приобрел трудовой патент, в следующий раз не нужно допускать въезд этого человека в нашу страну», – предложил он.

Одним из решений может стать также заключение договоров и соглашений с другими государствами, чтобы желающие работать в России приобретали разрешение на территории своих государств, исходя из потребностей нашей страны в трудовых ресурсах.

«Несмотря на принимаемые меры, уровень незаконной миграции остается значительным. Как правило, основной пласт нарушений мы получаем от той категории мигрантов, которые прибывают для осуществления трудовой деятельности. По различным оценкам, ежегодно в стране от 3 до 5 млн мигрантов работают без официального разрешения», – подчеркнул глава УФМС.

По подсчетам ведомства, за девять месяцев текущего года более 2 тыс. иностранных граждан не получили своевременно трудовые патенты. Кроме того, 10 тыс. 118 человек, чтобы не нарушать законодательство, оформили въезд – выезд, и их срок пребывания «обнулился». При этом они продолжают работать без патента.

«Они неприхотливы и готовы работать за минимальную заработную плату. Также за нелегального работника не нужно отчислять налоги. Таким образом, бюджет теряет дважды», – заметил Кузнецов.

В Татарстане за девять месяцев текущего года на учет по месту пребывания было поставлено около 240 тыс. иностранных граждан. За этот период оформлено 25 тыс. 925 патентов.

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