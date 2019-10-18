Двухлетний казанец Радамир может быть признан самым юным кругосветным путешественником

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Рамис Латыпов). Путешественник Рустем Казанбаев собирается подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса с просьбой признать двухлетнего сына Радамира самым молодым в мире кругосветным путешественником. Об этом Рустем рассказал журналисту ИА «Татар-информ».

«До окончания кругосветки сыну еще не исполнилось два года. Для того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса и России, ребенок должен нести какую-то функцию в экспедиции, не быть “багажом”. Многие люди, совершающие кругосветку с детьми, не проходят по этому пункту. Мой сын свой чемоданчик таскал и помогал освещению экспедиции через свой аккаунт в Инстаграме», — рассказал Рустем Казанбаев.

В кругосветном авиапутешествии участвовали трое — Рустем, его супруга Лиана и их сын Радамир. Кругосветка началась в июле этого года. Они улетели из Казани в Турцию, далее посещали страны Латинской Америки — Бразилию, Колумбию, Эквадор, Перу, Мексику. Побывав в Японии, Китае и Казахстане, в августе вернулись в Казань. То есть по всем пунктам условия кругосветного путешествия были выполнены.

«На рекорд Гиннеса тянет. Обычно дети в этом возрасте ничего не делают. А в моей семье получилось по-другому. Здесь единственным моментом может быть то, как составители книги оценят его действия — участвовал он в экспедиции или нет. Вся экспедиция была сконцентрирована на нем», — говорит Рустем. Благодаря этой поездке в аккаунте Радамира уже 3800 подписчиков.

Сейчас Рустем находится на финальном этапе еще одного кругосветного путешествия. В 2017 году он начал экспедицию из Москвы вокруг света на «УАЗ-Буханке». Сейчас друзья совершают последний этап — возвращаются из Владивостока в Москву и в настоящее время находятся на территории Курганской области.

«Как приеду, так и заявку отправлю. Это будет в начале, может быть в конце ноября, зависит от того, когда приеду», — сказал Рустем.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.