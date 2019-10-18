Президент РТ посетил высокотехнологичную выставку на праздничном концерте КазГИК-50

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Президент РТ Рустам Минниханов посетил высокотехнологичную выставку, посвященную закрытию саммита КазГИК-50 и 50-летию Казанского государственного института культуры, на праздничном концерте.

На выставке представлены технологии дополненной реальности — VR 360, с помощью которого можно совершить экскурсию по вузу, а также стенд, посвященный короткометражному фильму «Он, она и робот», снятому студентами КазГИК.

В саммите принимали участие деятели науки, культуры и искусств из России, Финляндии, Азербайджана, Турции, Эстонии, Узбекистана, Венгрии, Франции, Перу и Казахстана.

Участники и гости саммита могли посетить практические площадки, кинопоказы и мастер-классы, познакомиться с культурой и традициями народов Поволжья. Международный саммит по культуре и образованию «КазГИК-50» посвящен 50-летию со дня основания Казанского государственного института культуры.

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