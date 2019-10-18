Фарид Мухаметшин: Районные центры дружбы народов становятся домом для национально-культурных обществ

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Районные центры дружбы народов становятся домом для национально-культурных обществ, позволяют воспитывать молодежь на примерах дружбы и взаимопонимания. Об этом заявил сегодня на выездном заседании Совета Ассамблеи народов Татарстана в Болгаре Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба парламента РТ.

В последнее время в районах Татарстана на базе домов культуры стали открываться ресурсные центры дружбы народов. Один из таких центров работает в доме культуры города Болгар Спасского района. Здесь выделено отдельное помещение для местных диаспор, построен малый актовый зал для проведения мероприятий под эгидой Ассамблеи народов Татарстана.

«У вас теперь есть свой дом, здесь и мероприятия проходят, мастер-классы организуются, создаются творческие условия для самореализации, молодежь присоединяется. Это очень важно, именно на этих примерах дружбы и взаимопонимания мы воспитываем подрастающее поколение. Наша задача – сделать так, чтобы межнациональный мир и согласие, имеющийся в Татарстане, укреплялся и дальше», – сказал Фарид Мухаметшин.

Строить новые дома дружбы экономически непросто, а использовать имеющуюся базу домов культуры и создавать такие центры – один из вариантов, которого поддерживаются органы исполнительной власти и районное руководство.

«Многолетний опыт взаимодействия с местными национально-культурными объединениями подсказал нам новые формы работы. В районах и малых городах наиболее востребованы ресурсные центры, которые чаще всего располагаются в учреждениях культуры», – заметил директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов.

На данный момент в Спасском Центре дружбы народов работает три местных отделения региональных национально-культурных автономий: русские, чуваши, армяне. В целом же в Спасском районе Татарстана проживают представители 27 национальностей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.