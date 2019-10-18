WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

18 октября 2019, 20:10

Общество

Фарид Мухаметшин: Районные центры дружбы народов становятся домом для национально-культурных обществ

Рекомендуем

Общество

Фарид Мухаметшин: Районные центры дружбы народов становятся домом для национально-культурных обществ

Фото: gossov.tatarstan.ru

В районах Татарстана на базе домов культуры стали открываться ресурсные центры дружбы народов.

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Районные центры дружбы народов становятся домом для национально-культурных обществ, позволяют воспитывать молодежь на примерах дружбы и взаимопонимания. Об этом заявил сегодня на выездном заседании Совета Ассамблеи народов Татарстана в Болгаре Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба парламента РТ.

В последнее время в районах Татарстана на базе домов культуры стали открываться ресурсные центры дружбы народов. Один из таких центров работает в доме культуры города Болгар Спасского района. Здесь выделено отдельное помещение для местных диаспор, построен малый актовый зал для проведения мероприятий под эгидой Ассамблеи народов Татарстана.

«У вас теперь есть свой дом, здесь и мероприятия проходят, мастер-классы организуются, создаются творческие условия для самореализации, молодежь присоединяется. Это очень важно, именно на этих примерах дружбы и взаимопонимания мы воспитываем подрастающее поколение. Наша задача – сделать так, чтобы межнациональный мир и согласие, имеющийся в Татарстане, укреплялся и дальше», – сказал Фарид Мухаметшин.

Строить новые дома дружбы экономически непросто, а использовать имеющуюся базу домов культуры и создавать такие центры – один из вариантов, которого поддерживаются органы исполнительной власти и районное руководство.

«Многолетний опыт взаимодействия с местными национально-культурными объединениями подсказал нам новые формы работы. В районах и малых городах наиболее востребованы ресурсные центры, которые чаще всего располагаются в учреждениях культуры», – заметил директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов.

На данный момент в Спасском Центре дружбы народов работает три местных отделения региональных национально-культурных автономий: русские, чуваши, армяне. В целом же в Спасском районе Татарстана проживают представители 27 национальностей. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Будущих юристов со всей России проверили на творческие и умственные способности в Казани
Новости дня
21:32
В Татарстане в 2020 году начнут использовать электронный путевой лист для пассажирских перевозок

Оформление листов для таксопарков и транспортных предприятий, контроль технического состояния и факт проведения осмотров перейдут в цифровую форму.

21:18
Казанских детей приглашают на интеллектуальную игру «В мире шахмат»

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться.

21:04
Фермер из Кайбиц занялся реализацией малины на сельхозярмарках

Осенние ярмарки проходят по субботам в Казани, Набережных Челнах и поселке Октябрьский.

21:00
Во всем мире в четвертый раз напишут «Татарча диктант»

Проверить свои знания татарского языка сможет любой желающий.

20:48
Педиатры со всей России обсудили в Казани особенности лечения трудных заболеваний

Медики обменивались опытом по ранней диагностике задержки моторного развития у детей.

20:34
Вернисаж в стиле «анимал» и ирландские танцы: в Автограде поддержат акцию «Ночь искусств-2019»

На «молодежном пятачке» выступят рок-группы и представители других музыкальных направлений.

20:20
Участники акции «Чистые леса Татарстана» очистят лесной фонд под Столбищами

Принять участие в акции приглашаются все неравнодушные жители республики.

20:16
Замминистра культуры РФ о 50-летии КазГИК: «Большая честь разделить с вами радость юбилея»

На концерте КазГИК-50 замминистра культуры РФ Николай Овсиенко вручил государственные награды 4 работникам вуза.

20:10
Фарид Мухаметшин: Районные центры дружбы народов становятся домом для национально-культурных обществ

В районах Татарстана на базе домов культуры стали открываться ресурсные центры дружбы народов.

20:06
В Казани пройдет квест по краеведению и городскому ориентированию

Участники будут решать задания на логику и знание истории столицы Татарстана.

19:50
Будущих юристов со всей России проверили на творческие и умственные способности в Казани

На международной конференции «Державинские чтения 2019» прошла олимпиада по теории правового государства и личности.

19:36
В МФЦ Татарстана вместо пластиковых карточек СНИЛС начали выдавать бумажные уведомления

Все сведения, которые содержались в страховых свидетельствах, отображаются и в уведомлении.

19:22
Двухлетний казанец Радамир может быть признан самым юным кругосветным путешественником

В июле-августе мальчик вместе с родителями совершил кругосветное путешествие.

19:08
«Ак Барс» купил форварда в СКА

Олег Ли подходит казанскому клубу по стилю хоккея.

19:06
Рустам Минниханов о КазГИК: Уже полвека институт выполняет миссию по формированию творческой элиты

В Казани проходит праздничный концерт, посвященный 50-летию КазГИК.

18:38
На «Айтматовских чтениях» в Казани обсудят культуру в эпоху глобальных перемен

На форум приедут участники из почти 20 стран мира.

18:30
Минниханову продемонстрировали технологии дополненной реальности на выставке работ студентов КазГИК

Сегодня состоялся праздничный концерт, посвященный 50-летию КазГИК.

18:24
После прохладных выходных циклон вновь принесет тепло в Татарстан

Во вторник, 22 октября, воздух может прогреться до 15 градусов тепла.

18:22
«Время тревожное»: Горбачев рассказал, зачем написал письмо Путину
18:10
Молодые экологи РТ оценили идею запрета пакетов в магазинах: Это большой шаг к отказу от пластика

Такую законодательную инициативу предложил Роспотребнадзор.

17:54
Мэрия Казани опровергла информацию о самом дорогом пшеничном хлебе в России

Цены на хлеб в татарстанской столице ниже, чем в четырех городах-миллиониках.

17:40
Алексей Песошин принял участие в заседании Высшего совета Федерации регби РФ

Премьер-министр Татарстана посетил Москву.

17:39
В Казани увеличилось количество смертельных наездов на пешеходов

По данным ГИБДД, за девять месяцев этого года в Казани произошло 450 наездов на людей, в которых погибли 22 пешехода.

17:34
Комиссия РФС возобновила действие сертификата стадиона «КАМАЗ»

Футбольный клуб из Набережных Челнов вновь может проводить домашние матчи на своем стадионе.

17:30
К акции «Географический диктант» в Набережных Челнах присоединится известный полярник Владимир Чуков

Путешественник представит челнинцам фильм «Полярный сталкер», посетит музей «КАМАЗ-мастера» и встретится с руководством Автограда.

События