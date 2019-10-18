Минэкономики РТ и «Единая касса» планируют совместно развивать в республике сферу металлопереработки

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Министр экономики РТ Фарид Абдулганиев подписал соглашение о сотрудничестве в секторе переработки металлолома с оператором рынка электронных платежных систем «Единая касса». Подписание состоялось в рамках открывшегося в Казани форума «Зилант», сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

«Мы ставим перед собой задачу перевести в прозрачную современную цифровую плоскость финансовый и документооборот между участниками сделок в области металлопереработки и тем самым кардинально улучшить деловой климат», — прокомментировал министр, добавив, что в рамках нацпроекта «Цифровизация» в Татарстане актуальны задачи по переходу к цифровой экономике.

Минэкономики и «Единая касса» планируют совместно развивать в республике сферы заготовки, хранения, переработки и реализации лома цветных и черных металлов. В том числе представители электронной платежной системы будут проводить консультации для татарстанцев в этой сфере. По словам Абдулганиева, цифровые инструменты помогут увеличить объем налогооблагаемого рынка и дополнительных налоговых поступлений от самозанятых.

В свою очередь, председатель правления РНКО «Единая касса» Сергей Блудов отметил, что новые подходы к организации расчетов при обороте лома черных и цветных металлов смогут повысить уровень прозрачности всей отрасли.

«Цифровизация призвана повысить не только уровень контроля государства над отраслью, но и эффективность и рентабельность бизнеса компаний-ломозаготовителей», — цитирует пресс-служба слова Блудова.

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