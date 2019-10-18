«Время тревожное»: Горбачев рассказал, зачем написал письмо Путину

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Экс-президент СССР Михаил Горбачев написал письмо Президенту России Владимиру Путину, в котором попросил главу государства принять меры для сдерживания угроз возникновения войны. Об этом сообщает Радио Sputnik.

«На мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность. Время, прямо скажу, тревожное. И это большой груз, в том числе человеческий, психологический. Знаю по своему опыту», – прокомментировал политик свое обращение к российскому лидеру.

По мнению Горбачева, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) является тревожным сигналом. «Пример Договора РСМД очень показателен. У нас на разных уровнях его любили критиковать, но вот Президент США объявил о выходе из договора, и вдруг выяснилось, что этот договор — важнейшая опора стратегической стабильности. Нужны переговоры, чтобы его разрушение не привело к усугублению угрозы войны. Президент Владимир Путин предложил мораторий на размещение таких ракет. Это могло бы стать первым шагом. Но, повторяю, нужны переговоры, и прежде всего между Россией и США», – пояснил Горбачев.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан СССР и США в 1987 году. В рамках соглашения страны взяли на себя обязательства уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с диапазонами действия от 500 до 5,5 тыс. километров. В октябре 2018 года Президент США Дональд Трамп заявил, что о выходе своей страны из сделки сославшись на якобы несоблюдение Россией своих обязательств. Никаких доказательств своих обвинений американская сторона не предоставила. А в августе 2019 года вооруженные силы США испытали новую крылатую ракету, тип которых запрещался Договором РСМД.

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