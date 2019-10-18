Мэрия Казани опровергла информацию о самом дорогом пшеничном хлебе в России

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). В исполкоме Казани раскритиковали исследование IT-компании «Эвотор», которое выявило самые высокие по стране цены на пшеничный хлеб. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе мэрии.

«Отмеченный рост цен на хлеб не отражает рыночную и производственную ситуацию», — отметили в мэрии города.

По данным органов статистики, по уровню цен на ржано-пшеничный хлеб среди 13 городов-миллионников, Казань находится на пятом месте (43,62 рубля), максимальная цена — Новосибирск (72,92 рубля), Екатеринбург (60,89 рублей), Челябинск (55,59 рубля), минимальная — Волгоград (39,38 рубля) и Воронеж (41,41 рубля).

По информации ведущих предприятий пищевой сферы Казани, специализирующихся на производстве хлебобулочных изделий, средняя отпускная цена составляет 30,7 рубля за хлеб «Сельский», 31,95 рубля — «Пшеничный» и 28,92 рубля — «Дарницкий».

«Органы местного самоуправления не вправе влиять на ценообразование на продукты питания. Их стоимость определяется коммерческими структурами самостоятельно, исходят из затрат на закупку и логистику товаров, налогов и прочих расходов», — подчеркнули в мэрии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минсельхозпрод РТ счел некорректным исследование аналитиков, а цены на пшеничный хлеб в республике ниже, чем в Самарской, Нижегородской и Кировской областях, а также в Чувашской Республике.

Отпускная цена в крупнейших торговых сетях:

Хлеб «Пшеничный»

Наименование Вес Цена на полке АШАН 0,65 25,19 Бахетле 0,65 38,70 Магнит 0,65 32,90 Метро 0,65 35,62 Зельгрос 0,65 36,91

Хлеб «Сельский»

Наименование Вес Цена на полке Магнит 0,65 32,90 Эдельвейс 0,65 28,00 Пятерочка 0,65 35,99 Зельгрос 0,65 32,40 Метро 0,65 30,89





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