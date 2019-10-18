Мэрия Казани опровергла информацию о самом дорогом пшеничном хлебе в России

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). В исполкоме Казани раскритиковали исследование IT-компании «Эвотор», которое выявило самые высокие по стране цены на пшеничный хлеб. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе мэрии.
«Отмеченный рост цен на хлеб не отражает рыночную и производственную ситуацию», — отметили в мэрии города.
По данным органов статистики, по уровню цен на ржано-пшеничный хлеб среди 13 городов-миллионников, Казань находится на пятом месте (43,62 рубля), максимальная цена — Новосибирск (72,92 рубля), Екатеринбург (60,89 рублей), Челябинск (55,59 рубля), минимальная — Волгоград (39,38 рубля) и Воронеж (41,41 рубля).
По информации ведущих предприятий пищевой сферы Казани, специализирующихся на производстве хлебобулочных изделий, средняя отпускная цена составляет 30,7 рубля за хлеб «Сельский», 31,95 рубля — «Пшеничный» и 28,92 рубля — «Дарницкий».
«Органы местного самоуправления не вправе влиять на ценообразование на продукты питания. Их стоимость определяется коммерческими структурами самостоятельно, исходят из затрат на закупку и логистику товаров, налогов и прочих расходов», — подчеркнули в мэрии.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минсельхозпрод РТ счел некорректным исследование аналитиков, а цены на пшеничный хлеб в республике ниже, чем в Самарской, Нижегородской и Кировской областях, а также в Чувашской Республике.
Отпускная цена в крупнейших торговых сетях:
Хлеб «Пшеничный»
|
Наименование
|
Вес
|
Цена на полке
|
АШАН
|
0,65
|
25,19
|
Бахетле
|
0,65
|
38,70
|
Магнит
|
0,65
|
32,90
|
Метро
|
0,65
|
35,62
|
Зельгрос
|
0,65
|
36,91
Хлеб «Сельский»
|
Наименование
|
Вес
|
Цена на полке
|
Магнит
|
0,65
|
32,90
|
Эдельвейс
|
0,65
|
28,00
|
Пятерочка
|
0,65
|
35,99
|
Зельгрос
|
0,65
|
32,40
|
Метро
|
0,65
|
30,89