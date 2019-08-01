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Татар-информ

18 октября 2019, 17:39

Происшествия

В Казани увеличилось количество смертельных наездов на пешеходов

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Происшествия

В Казани увеличилось количество смертельных наездов на пешеходов

Фото: архив ГИБДД РТ

По данным ГИБДД, за девять месяцев этого года в Казани произошло 450 наездов на людей, в которых погибли 22 пешехода.

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). В Казани увеличилось количество смертельных наездов на пешеходов, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, за девять месяцев этого года в Казани произошло 450 наездов на людей, а в прошлом – 503. При этом, количество погибших пешеходов выросло до 22 человек и практически каждый второй был сбит на переходе. В прошлом году за аналогичный период под колесами машин погибли 20 человек.

По информации автоинспекторов, большинство подобных аварий происходят по вине самих водителей. Очередным печальным подтверждением данной статистики стали два октябрьских случая: с разницей в десять дней на переходе насмерть сбили четырехлетнего мальчика, еще пятеро пешеходов, в том числе пятилетняя девочка, получили тяжелые травмы.

Напомним, 8 октября вечером 22-летний водитель «Мерседеса» на улице Гаврилова сбил на «зебре» 55-летнего мужчину, 50-летнюю женщину и их 4-летнего внука. Ребенок скончался от полученных травм, а его бабушка и дедушка госпитализированы.

18 октября вечером водитель «Рено», также на улице Гаврилова, сбил 38-летнюю женщину и ее 5-летнюю дочь, которые переходили дорогу по переходу. Обе пострадавшие доставлены в больницу с переломами и травмами.

«Госавтоинспекция напоминает, что жизнь, здоровье и безопасность пешеходов – в их же руках. Правила ПДД отдают им приоритет на переходах, но перед тем, как его совершить, необходимо убедиться в своей безопасности, посмотреть по сторонам и переходить дорогу только при отсутствии машин. Чаще всего этого достаточно, чтобы не сделать тот самый роковой шаг под колеса авто», — начальник отдела ГИБДД Казани Игорь Новиков.

ГИБДД обращается к жителям и гостям столицы Татарстана. Будьте предельно внимательны при переходе дороги, особенно, если с вами дети и подростки. Если вы оказываетесь на проезжей части в темное время суток, позаботьтесь о наличии световозвращающих элементов на одежде. Напоминайте детям о правилах безопасности на дорогах и подкрепляйте напоминания своим примером.

Госавтоинспекция просит водителей помнить, что их авто, даже самый современный, является источником повышенной опасности. Остановится в один миг он не может, что особенно актуально в осенний период – ранние сумерки и осадки – дополнительный фактор риска аварии. Помните, что при приближении к переходу нужно снижать скорость вплоть до полной остановки и всегда быть готовым пропустить пешехода.

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