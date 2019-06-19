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Татар-информ

18 октября 2019, 22:22

Общество

Исполком Автограда объяснил, почему бассейны в новой школе работают на платной основе

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Общество

Исполком Автограда объяснил, почему бассейны в новой школе работают на платной основе

Фото: архив

Уроки плавания организованы по графику один раз через неделю в течение года, для того чтобы обеспечить доступ в бассейн каждому классу.

(Набережные Челны, 18 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Исполком Набережных Челнов объяснил родителям, почему бассейны в новой школе № 39 работают на платной основе.

Родители  в социальных сетях публично выразили свое возмущение тем, что уроки плавания для учащихся школы № 39 проводятся только два раза в месяц, дополнительное время в бассейне школьникам предлагается оплачивать. Абонемент стоит 1,5 тыс. рублей в месяц. «Почему родители должны оплачивать занятия по плаванию, если бассейны, как и вся школа, построены и содержатся на бюджетные средства?» — задали они вопрос в социальных сетях.

Как заявил начальник Управления образования исполкома города Рустам Хузин, в образовательную программу по физкультуре входят плавание, гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры и другие виды. Количество уроков по плаванию соответствует требованиям программы.

«Уроки плавания организованы по графику один раз через неделю в течение года, для того чтобы обеспечить доступ в бассейн каждому классу. В школе № 39 обучается 1 тыс. 850 детей, а это 65 класс-комплектов», — сообщил Хузин.

По его словам, дополнительные платные занятия в бассейне проводятся после завершения всех уроков.

«С каждым родителем заключен договор в двух экземплярах. Оплата по платным образовательным услугам „Оздоровительное плавание“ поступает на расчетный счет образовательной организации за безналичный расчет», — отметил глава Управления образования.

Также ситуацию прокомментировали пользователи соцсетей. Они отметили, что содержание бассейнов в принципе обходится дорого для образовательного учреждения. Выделяемые средства не покрывают всех расходов, поскольку для бассейнов приходится постоянно закупать средства химической очистки, фильтры, обеспечивать подогрев чаш, постоянно менять воду, содержать душевые и заниматься уборкой помещений и раздевалок. По их словам, если платных занятий не будет, школе придется законсервировать бассейны.

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