Будущих юристов со всей России проверили на творческие и умственные способности в Казани

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Студентов юрфаков со всей России проверили на умственные и творческие способности во время олимпиады по теории государства и права «Правовое государство и личность» на международной конференции «Державинские чтения 2019».

«Правовая олимпиада направлена на выявление уровня знаний наших студентов и студентов-гостей конференции “Державинские чтения” о правовом государстве, о роли личности в правовом государстве, потому что это очень важно на настоящем этапе развития российского государства. Олимпиада — это не только проверка среза знаний, но еще и проверка возможностей мыслей студента, умственных способностей, потому что задания есть и творческие», — рассказала организатор олимпиады, доцент кафедры теории и истории государства и права юридического факультета КФУ Лидия Сабирова.

В олимпиаде приняли участие не только местные студенты, но и студенты со всей России. В Казани приехали гости из Москвы, Ростова-на-Дону, Махачкалы.

«Мы приехали на эту олимпиаду с нашими студентами в первый раз, отобрали самых лучших, всю поездку оплатил вуз. Ребята с удовольствием принимают здесь участие, это позволяет им сразиться в нелегкой борьбе, показать свои знания», — отметил доцент кафедры теории и истории государства и права юридического факультета ВГУЮ (Москва), кандидат юридических наук Михаил Аверин.

На олимпиаду студенты пришли достаточно уверенные, никто не переживал, некоторые признались, что про турнир они узнали за пару минут до его начала. В большинстве в олимпиаде участвовали студенты первых и вторых курсов.

«Я думаю, что я готов, как обычно, на все 100% и меня ожидает первое место», — поделился студент второго курса юридического факультета КФУ Булат Шайхутдинов.

Конференция «Державинские чтения» — масштабное научное мероприятие, проводимое Всероссийским государственным университетом юстиции.

Главной темой конференции станут социокультурные и нравственные традиции России как основа развития права и юридического образования XXI века. В конференции примут участие несколько ведущих отечественных и зарубежных ученых, в том числе из Германии, Польши и Молдавии.

К слову, в этом году международная конференция отмечает свое 15-летие. В столице Татарстана мероприятие проводится в пятый раз.

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