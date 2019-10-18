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Татар-информ

18 октября 2019, 21:04

ОбществоСельское хозяйство

Фермер из Кайбиц занялся реализацией малины на сельхозярмарках

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ОбществоСельское хозяйство

Фермер из Кайбиц занялся реализацией малины на сельхозярмарках

Фото: agro.tatarstan.ru

Осенние ярмарки проходят по субботам в Казани, Набережных Челнах и поселке Октябрьский.

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Фермер Павел Муклуков из деревни Афанасьевка Кайбицкого района Татарстана выращивает малину и реализует ее на проходящих в республике осенних сельхозярмарках. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Еще в 2013 году предприниматель получил грант аграрного ведомства по программе «Начинающий фермер» в размере 1,2 млн рублей на выращивание плодово-ягодных культур.

Муклуков выращивает малину на 50 сотках, но планирует расширить плантацию до одного гектара. Саженцы позднеспелой малины высадили здесь в прошлом году – тогда удалось собрать около 500 кг урожая. А в этом году после девятого сбора урожай превысил 1,5 тонны ягод.

Сейчас фермер дважды в неделю продает оптовикам по 100 кг малины, а в выходные сам едет на сельхозярмарки, чтобы реализовывать урожай. При этом он собирается увеличить производство ягод и начать поставлять ее в другие регионы.

«В прошлую субботу все 120 кг свежих ягод раскупили на ура. Такая продукция всем очень нравится», – заметил фермер, говоря о своих достижениях.

Уже завтра Павел Муклуков отправится в Казань, чтобы принять участие в одной из сельхозярмарок, организуемых в столице Татарстана. С перечнем мест их проведения можно ознакомиться на сайте Минсельхозпрода РТ

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