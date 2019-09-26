Комиссия РФС возобновила действие сертификата стадиона «КАМАЗ»

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Комиссия Российского футбольного союза приняла решение о возобновлении действия сертификата стадиона «КАМАЗ», об этом сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник в РФС.

Такой вывод был сделан по итогам визита комиссии РФС в Набережные Челны, который состоялся накануне.

Комиссия вместе с правоохранительными органами и работниками клуба проверяла устранение всех нарушений безопасности, выявленных на стадионе «КАМАЗ» по итогам матча 1/16 финала Кубка России по футболу против московского «Спартака».

Напомним, что 2 октября РФС временно приостановил действие сертификата стадиона «КАМАЗ». Это произошло из-за необеспечения безопасности приезжих болельщиков во время проведения вышеупомянутого матча.

Тогда для этой игры был предусмотрен специальный гостевой сектор для фанатов «Спартака», который был дополнительно огорожен решётками, а один из входов запирался на ключ. Именно этот эпизод послужил поводом для «желтой карточки» от РФС.

Из-за дисквалификации стадиона «КАМАЗ» вынужден был сыграть домашний матч 14-го тура первенства ПФЛ с ФК «Зенит — Ижевск» в Ижевске. Таким образом домашний матч превратился для челнинского клуба в гостевой. В итоге «КАМАЗ» потерял очки, сыграв вничью 0:0.

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