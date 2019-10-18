(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). К акции «Географический диктант» в Набережных Челнах присоединится известный полярник Владимир Чуков. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Автограда.

«Владимир Семенович Чуков — президент экспедиционного центра “Арктика”, путешественник, полярник и первый в мире человек, который достиг Северного полюса на лыжах автономно четыре раза», — отметили в пресс-службе.

В рамках визита в Набережные Челны 26 октября Чуков представит свой фильм «Полярный сталкер», а после — пообщается со зрителями и ответит на их вопросы. Попасть на показ можно будет по предварительной регистрации, место и время уточняется.

27 октября в 11.00 в школе № 41 полярник встретится с участниками географического диктанта и расскажет им о своих путешествиях, в том числе, о том, как он отправился на Северный полюс на лыжах. Также полярник планирует проверить свои знания географии и вместе с челнинцами напишет «Географический диктант».

Кроме того, Владимир Чуков посетит музей «КАМАЗ-мастера», встретится с руководством и активистами Набережных Челнов. После путешественник отправится в Елабугу, чтобы увидеть местные достопримечательности.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих впервые примет участие в ежегодной международной акции «Географический диктант». В 2019 году Русское географическое общество в сотрудничестве с Всероссийским обществом слепых разработало отдельный вариант диктанта для инвалидов по зрению.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.