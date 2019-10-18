Минниханов обсудил с вице-президентом Х5 Retail Group планы развития торговых сетей в Татарстане

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял в Казанском Кремле первого вице-президента компании Х5 Retail Group Олега Сысуева, обсудив реализацию проектов торговой сети в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Обсуждались вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества и развития сети Х5 Retail Group в Республике Татарстан», – отметили в пресс-службе.

Компания X5 Retail Group управляет в Татарстане магазинами под брендами «Пятерочка», «Перекресток», «Перекресток Экспресс» и «Карусель». Торговые сети X5 Retail Group в общей сложности объединяют около 700 торговых точек в республике. Компания активно работает с местными производителями, принимая на реализацию мясные, молочные, хлебобулочные изделия. Компания X5 Retail Group стала участником программы «Произведено в Татарстане», которая позволяет выделять на полках товары региональных производителей специальными указателями.

В ноябре 2019 года X5 Retail Group планирует открыть крупный распределительный центр в поселке Новая Тура Зеленодольского района РТ. Кроме этого в мае 2019 года началось строительство еще одного распределительного центра в Елабужском районе. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в мае 2020 года.

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