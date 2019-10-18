В аэропорту Казани из-за остановки дыхания у годовалой девочки сел рейс Пхукет – Шереметьево

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). В аэропорту Казани из-за плохого самочувствия ребенка сел самолет авиакомпании «Аэрофлот», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Аэробус, который летел из Тайланда в Москву, совершил вынужденную посадку из-за того, что у годовалой девочки из Израиля, летевшей этим рейсом, начались проблемы с дыханием.

О случившемся экипаж заранее сообщил врачам, поэтому они ожидали самолет уже на месте. Медики пытались оказать ребенку помощь на борту севшего самолета, однако спасти его не удалось, девочка скончалась.

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