В МФЦ Татарстана вместо пластиковых карточек СНИЛС начали выдавать бумажные уведомления

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). В МФЦ Татарстана вместо страхового свидетельства СНИЛС начали выдавать уведомление, подтверждающее регистрацию в системе индивидуального учета. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ в РТ.

«Новая форма документа заменила привычную пластиковую карточку. Она введена согласно поправкам, внесенным в федеральный закон о персонифицированном учете», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Как пояснил начальник методологического отдела МФЦ в РТ Руслан Нигматуллин, все сведения, которые содержались в страховых свидетельствах, отображаются и в уведомлении. «Менять карточки на уведомления не нужно. Выданная ранее пластиковая карточка считается действительной», – уточнил он.

Уведомление гражданин получит при обращении за первичной регистрацией в системе пенсионного страхования, а также в случае изменения данных, например, при смене фамилии.

Получить бумажное уведомление можно в любом многофункциональном центре республики, а электронный вариант – на сайте Пенсионного фонда или на портале госуслуг. Услуга предоставляется бесплатно. Срок ее исполнения через МФЦ составляет пять рабочих дней.

В прошлом году МФЦ Татарстана выдало более 8,5 тыс. страховых свидетельств, а с начала текущего года за ними обратились свыше 17 тыс. человек.

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