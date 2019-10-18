WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

18 октября 2019, 21:46

Общество

Эксперт: Передача квартир коллекторам не станет распространенной практикой

Рекомендуем

Общество

Эксперт: Передача квартир коллекторам не станет распространенной практикой

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

По мнению вице-президента гильдии риэлторов РТ, банки не заинтересованы в продаже ипотечных долгов вместе с закладными коллекторским агентствам.

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Практика передачи банками ипотечных долгов вместе с закладными коллекторским агентствам не станет распространенной. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» высказал вице-президент гильдии риэлторов РТ – директор юридического агентства «Премьер» Руслан Садреев. 

«По моему мнению, это не будет каким-то распространенным явлением, потому что банки, которые занимают топовые позиции в ипотечном кредитовании, не будут продавать свои закладные, тем более коллекторским агентствам», — отметил вице-президент гильдии риэлторов РТ. 

Он добавил, что такая практика, когда банк продавал долг сторонней кредитной организации, ушла в прошлое.

«Основной пул банков, которые выдают ипотеку, это крепко стоящие на ногах кредитные организации, и они сами обслуживают кредиты и заинтересованы в хороших отзывах о своем сервисе. И мы знаем социальную напряженность вокруг коллекторских агентств, поэтому я не думаю, что на законодательном уровне это возможно», — подчеркнул Садреев. 

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщало, что коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Исполком Автограда объяснил, почему бассейны в новой школе работают на платной основе
Новости дня
23:04
Минэкономики РТ и «Единая касса» планируют совместно развивать в республике сферу металлопереработки

Цифровизация коснется сферы заготовки, хранения, переработки и реализации лома цветных и черных металлов.

22:58
Триллер в «Крылатском»: Кудерметова не сумела пробиться в полуфинал ВТБ Кубка Кремля

Дочь экс-игрока «Ак Барса» проиграла четвертьфинал,в котором должна была побеждать.

22:50
Кино из США, Франции и Канады представят на фестивале Kinematic Shorts в Казани

Программа включает шесть игровых короткометражек, участвующих в открытом конкурсе международного кинофорума.

22:38
Челнинский театр кукол приглашает на премьерный показ «Сказок падишаха»

Спектакль по пьесе Натальи Егоровой поставил режиссер Татарского государственного театра кукол «Экият» Рафаэль Тагиров.

22:22
Исполком Автограда объяснил, почему бассейны в новой школе работают на платной основе

Уроки плавания организованы по графику один раз через неделю в течение года, для того чтобы обеспечить доступ в бассейн каждому классу.

22:06
Признанный банкротом Казанский завод синтетического каучука выплатил часть долгов по зарплате

Несмотря на банкротство, производство на предприятии планируется возобновить.

21:46
Эксперт: Передача квартир коллекторам не станет распространенной практикой

По мнению вице-президента гильдии риэлторов РТ, банки не заинтересованы в продаже ипотечных долгов вместе с закладными коллекторским агентствам.

21:32
В Татарстане в 2020 году начнут использовать электронный путевой лист для пассажирских перевозок

Оформление листов для таксопарков и транспортных предприятий, контроль технического состояния и факт проведения осмотров перейдут в цифровую форму.

21:18
Казанских детей приглашают на интеллектуальную игру «В мире шахмат»

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться.

21:04
Фермер из Кайбиц занялся реализацией малины на сельхозярмарках

Осенние ярмарки проходят по субботам в Казани, Набережных Челнах и поселке Октябрьский.

21:00
Во всем мире в четвертый раз напишут «Татарча диктант»

Проверить свои знания татарского языка сможет любой желающий.

20:48
Педиатры со всей России обсудили в Казани особенности лечения трудных заболеваний

Медики обменивались опытом по ранней диагностике задержки моторного развития у детей.

20:34
Вернисаж в стиле «анимал» и ирландские танцы: в Автограде поддержат акцию «Ночь искусств-2019»

На «молодежном пятачке» выступят рок-группы и представители других музыкальных направлений.

20:20
Участники акции «Чистые леса Татарстана» очистят лесной фонд под Столбищами

Принять участие в акции приглашаются все неравнодушные жители республики.

20:16
Замминистра культуры РФ о 50-летии КазГИК: «Большая честь разделить с вами радость юбилея»

На концерте КазГИК-50 замминистра культуры РФ Николай Овсиенко вручил государственные награды 4 работникам вуза.

20:10
Фарид Мухаметшин: Районные центры дружбы народов становятся домом для национально-культурных обществ

В районах Татарстана на базе домов культуры стали открываться ресурсные центры дружбы народов.

20:06
В Казани пройдет квест по краеведению и городскому ориентированию

Участники будут решать задания на логику и знание истории столицы Татарстана.

19:50
Будущих юристов со всей России проверили на творческие и умственные способности в Казани

На международной конференции «Державинские чтения 2019» прошла олимпиада по теории правового государства и личности.

19:36
В МФЦ Татарстана вместо пластиковых карточек СНИЛС начали выдавать бумажные уведомления

Все сведения, которые содержались в страховых свидетельствах, отображаются и в уведомлении.

19:22
Двухлетний казанец Радамир может быть признан самым юным кругосветным путешественником

В июле-августе мальчик вместе с родителями совершил кругосветное путешествие.

19:08
«Ак Барс» купил форварда в СКА

Олег Ли подходит казанскому клубу по стилю хоккея.

19:06
Рустам Минниханов о КазГИК: Уже полвека институт выполняет миссию по формированию творческой элиты

В Казани проходит праздничный концерт, посвященный 50-летию КазГИК.

18:38
На «Айтматовских чтениях» в Казани обсудят культуру в эпоху глобальных перемен

На форум приедут участники из почти 20 стран мира.

18:30
Минниханову продемонстрировали технологии дополненной реальности на выставке работ студентов КазГИК

Сегодня состоялся праздничный концерт, посвященный 50-летию КазГИК.

18:24
После прохладных выходных циклон вновь принесет тепло в Татарстан

Во вторник, 22 октября, воздух может прогреться до 15 градусов тепла.

События