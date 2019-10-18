Эксперт: Передача квартир коллекторам не станет распространенной практикой

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Практика передачи банками ипотечных долгов вместе с закладными коллекторским агентствам не станет распространенной. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» высказал вице-президент гильдии риэлторов РТ – директор юридического агентства «Премьер» Руслан Садреев.

«По моему мнению, это не будет каким-то распространенным явлением, потому что банки, которые занимают топовые позиции в ипотечном кредитовании, не будут продавать свои закладные, тем более коллекторским агентствам», — отметил вице-президент гильдии риэлторов РТ.

Он добавил, что такая практика, когда банк продавал долг сторонней кредитной организации, ушла в прошлое.

«Основной пул банков, которые выдают ипотеку, это крепко стоящие на ногах кредитные организации, и они сами обслуживают кредиты и заинтересованы в хороших отзывах о своем сервисе. И мы знаем социальную напряженность вокруг коллекторских агентств, поэтому я не думаю, что на законодательном уровне это возможно», — подчеркнул Садреев.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщало, что коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными.

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