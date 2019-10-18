Футболист «Рубина» пропустит матч со «Спартаком» из-за условий арендного соглашения

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Полузащитник казанского «Рубина» Александр Ташаев пропустит гостевой матч 13-го тура чемпионата России против московского «Спартака». Об этом сообщил сегодня на предматчевой пресс-конференции генеральный директор красно-белых Томас Цорн.

Дело в том, что Ташаев выступает в «Рубине» на правах аренды, а права на игрока принадлежат как раз московскому «Спартаку».

«Он (Ташаев – прим. Т-и) не сможет принять участие в матче согласно арендному соглашению», – пояснил Цорн.

Александр Ташаев перешел в «Рубин» из «Спартака» в сентябре 2019 года на правах аренды. Он провел пять матчей в составе казанского клуба, результативными действиями в которых не отметился.

Матч между «Спартаком» и «Рубином» состоится завтра, 19 октября, в Москве на стадионе «Открытие-Арена». Начало игры – в 16.30.

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