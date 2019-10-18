В Татарстане в 2020 году начнут использовать электронный путевой лист для пассажирских перевозок

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). В Татарстане в 2020 году планируется начать реализацию пилотного проекта по внедрению электронного путевого листа для пассажирских перевозок, сообщает Миндортранс РТ.

«Сегодня в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ состоялась презентация технологического решения компании “Яндекс.Такси” по оформлению электронного путевого листа для пассажирских перевозок. По итогам встречи достигнута договоренность о формировании совместной рабочей группы по реализации в 2020 году пилотного проекта и определению компаний-перевозчиков для тестирования электронного путевого листа», – говорится в сообщении.

Электронный путевой лист представляет собой единый реестр контроля технического состояния автомобилей, медицинского осмотра водителей и факта выпуска транспорта в рейс. Электронные путевые листы могут храниться в базе данных по примеру баз данных для полисов ОСАГО и водительских удостоверений. То есть оформление листов для таксопарков и транспортных предприятий, учет результатов контроля технического состояния и факт проведения осмотров перейдут в цифровую форму.

В марте текущего года гендиректор «Яндекс.Такси», ныне – управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян на встрече с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым предложил ввести электронный путевой лист для такси. Глава Правительства РФ поручил Кабинету Министров проработать это предложение.

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