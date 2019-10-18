В КФУ определят сильнейших в знании правовых памятников студентов российских вузов

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В рамках XV международной научно-практической конференции «Державинские чтения» в Казанском федеральном университете проходит интеллектуальная игра по «Русской правде». Студенты российских вузов соревнуются в знании различных правовых памятников.

«Наша интеллектуальная игра по истории государства и права России проводится ежегодно вот уже в пятый раз. Посвящена она одному из самых ранних памятников русского права – “Русской правде“. Также она охватывает ряд других правовых памятников – Псковскую судную грамоту, судебники Ивана III и Ивана IV», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» один из организаторов игры – доцент кафедры теории и истории государства и права КФУ Алина Шигабутдинова.

Формат игры в этом году изменился: теперь она проходит в форме квиза – викторины, состоящей из нескольких блоков вопросов. Участники должны угадать авторов литературных произведений, определить по фотографии названия исторических зданий, а также вспомнить различные правовые термины. На выполнение заданий участникам дается около трех часов.

«Я считаю, что специалисту в любой сфере, будь то медик, учитель или химик, важно знать историю собственной науки. Для юриста важно знать историю государства и права. Без знания правовых памятников, государственно-правовых институтов прошлого очень трудно понять закономерности их развития, направление развития государства и права», – заключила собеседница агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в минувшем 2018 году интеллектуальная историко-правовая игра «Русская правда – взгляд сквозь эпохи» была организована в сентябре на юридическом факультете КФУ. В состязании приняли участие пять команд. Победу тогда одержала команда юридического факультета Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), а второе место заняла команда «Кровная месть» юрфака КФУ.

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