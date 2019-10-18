Казанских детей приглашают на интеллектуальную игру «В мире шахмат»

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Казанских детей из многодетных семей приглашают на интеллектуальную игру «В мире шахмат». Мероприятие пройдет 22 октября, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Ребята помогут Шахматной королеве расставить по местам разбежавшиеся фигуры, разгадают загадки и узнают причину переполоха в королевстве. В награду участников мероприятия научат преодолевать трудности вместе, танцевать танец шахматных королей и многое другое.

Организатором игры является благотворительный фонд «День добрых дел». Участвовать в мероприятии могут все желающие дети старше шести лет, для этого нужно зарегистрироваться по телефону (843) 236-65-61.

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