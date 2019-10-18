Челнинский театр кукол приглашает на премьерный показ «Сказок падишаха»

(Набережные Челны, 18 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинский театр кукол подготовил премьерный спектакль «Сказки падишаха», сообщили в театре.

Новый спектакль, по замыслу его создателей, должен стать неким сборником лучших восточных сказок, в котором отражаются как традиции Древнего Востока, так и его мифология.

Ключевой фигурой повествования стал мудрый падишах, который устраивает своеобразный турнир сказочников. Его гонцы разносят весть по городам и аулам: тот, кто своими небылицами удивит главу государства, получит мешок золота. Если же сказка окажется знакомой падишаху, то рассказчик вместо вознаграждения получает сто ударов кнутом. Несмотря на суровые условия, все же нашлись смельчаки, которые рискнули поведать царю свои басни. Однако удивить его никому не удавалось, пока на пороге дворца не появились Мустафа и его сестры...

Спектакль по пьесе Натальи Егоровой «Сказки падишаха» для челнинского театра поставил режиссер Татарского государственного театра кукол «Экият» Рафаэль Тагиров и художник Мурманского областного драматического театра Софья Шахновская. Первые показы состоятся 19, 20 и 26 октября.

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