Марат Ахметов: «Школа и учителя как хранители духовных ценностей обеспечивают будущее села»

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Школа и учителя как хранители духовных скреп и ценностей обеспечивают будущее села. Об этом заявил сегодня заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов на встрече с педагогами в рамках проектов журнала «Мэгариф», сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Президент Татарстана в послании Государственному Совету справедливо заметил, что не школа делает учителя, а учитель школу. К счастью, наша республика богата такими людьми», – сказал Марат Ахметов.

Он подчеркнул, что в республике сфере образования уделяется повышенное внимание. В частности, реализуются масштабные и долгосрочные проекты, строятся детские сады, школы, создаются ресурсные центры, проводится капитальный ремонт учреждений образования.

Марат Ахметов упомянул о предложении Президента РФ Владимира Путина, озвученном в послании к Федеральному Собранию, запустить по аналогии с программой «Земский доктор» программу «Земский учитель». Педагогам, которые переедут работать в села и малые города, предлагается единовременно выплачивать миллион рублей. По мнению депутата, эта мера позволит повысить статус сельского учителя.

Кроме того, заместитель Председателя Госсовета отметил важность конкурса «Авыл укытучысы» – «Земский учитель», реализуемого журналом «Мэгариф». Он также выразил готовность поспособствовать тому, чтобы этот проект стал более масштабным и результативным.

В завершение встречи состоялась церемония награждения победителей конкурса «Авыл укытучысы – 2019» – «Земский учитель – 2019». Абсолютным победителем признана педагог начальных классов Урмышлинской школы Лениногорского района Зульфия Хисамова.

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