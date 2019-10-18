С водителя, сбившего насмерть четырехлетнего мальчика в Казани, взяли подписку о невыезде

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Суд назначил меру пресечения 22-летнему парню, который сбил на переходе семью с четырехлетним мальчиком, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

На время следствия с водителя взяли подписку о невыезде.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 8 октября вечером на улице Гаврилова парень на «Мерседесе» насмерть сбил ребенка, переходившего дорогу с бабушкой и дедом.

Мальчик скончался в автомобиле скорой помощи, а его родных с различными травмами доставили в реанимацию 7-й горбольницы. 50-летняя женщина в результате ДТП получила множественные переломы, ее супруг – травму головы.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».

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