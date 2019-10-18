Владыка Феофан: Наиболее опасно, когда нравственное уродство пытаются возвести в рамки закона

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Наиболее опасна ситуация, когда нравственное уродство человек стремится возвести в рамки закона. Об этом заявил сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Феофан на XV международной научно-практической конференции «Державинские чтения» в Казанском федеральном университете.

«Проблема современного цивилизованного выбора очень зависит от того, как мы будем использовать нравственные нормы, которые даны Богом и апробированы тысячелетиями, в рамках закона. И самая опасная вещь, когда нравственное уродство и нравственное беззаконие человек стремится возвести в рамки закона. В этом большая опасность», – сказал на пленарном заседании конференции владыка Феофан.

Митрополит заметил, что научно-практическая конференция «Державинские чтения» становится все более значимой и влиятельной в научной сфере, в областях юриспруденции, поэзии и культуры. «Отрадно видеть, что нравственные традиции наших народов не только оказываются в центре внимания в религиозных храмах, но и вызывают интерес в храмах науки, что мы видим и сегодня. Письменное наследие великого Державина, нашего земляка, являет нам не только пример прекрасного стихотворного слова и благозвучной поэзии, но и образец служения Родине, любви к ней и своему делу», – добавил глава Татарстанской митрополии.

По мнению владыки Феофана, право и закон – это ценнейший дар, благодаря которому абсолютно разные люди оказываются способными объединяться в общество и строить государство. «Законотворчество – это настоящее искусство, подчинение ему должно быть актом свободного волеизъявления людей. Согласно православному вероучению, способность человека творить и его свобода – одно из проявлений образа Божества в людях. Социокультурные и нравственные традиции нашей страны и республики должны стать настоящей основой развития права и юридического образования в ХХI веке», – заключил он.

В Казанском федеральном университете до 19 октября будет проходить XV международная научно-практическая конференция «Державинские чтения».

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