Специалисты МКДЦ и «Клиники Нуриевых» обсудили Кайдзен в медицине

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). В Казани состоялась встреча специалистов Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ) и «Клиники Нуриевых», посвященная внедрению принципов «бережливого производства» и «Кайдзен» в медицинских учреждениях.

«Бережливое производство» — система менеджмента, построенная на основе производственной системы автомобильной корпорации Toyota. С ней связана философия непрерывного улучшения «Кайдзен». Принципы минимизации потерь и оптимизации процессов, которые помогают работать японскому автогиганту, нашли применение в самых разных областях, и медицина — не исключение.

В Татарстане внедрением «бережливого производства» с 2010 года занимается «Клиника Нуриевых», работающая в сфере лечения бесплодия, женского и мужского здоровья. На встрече со специалистами МКДЦ генеральный директор Ильяс Нуриев и ведущие специалисты «Клиники Нуриевых» рассказали о японских методах менеджмента и показали, как они применяются в повседневной работе клиники. Особое внимание уделялось работе среднего и младшего медицинского персонала: ассистентов врача, медсестер, регистраторов.

«МКДЦ как медицинский центр высоких технологий всегда изучает передовой мировой опыт. Нам интересно, как наработки компаний одних стран воплощаются другими компаниями, особенно в России. В данном случае коллеги достигли интересных результатов, внедряя “бережливое производство”, что позволило им стать эффективнее и ближе к пациентам», — поделилась Аида Сафина, заместитель генерального директора МКДЦ.

«Сегодня и государственные, и частные медицинские организации одинаково заинтересованы в упорядочивании процессов. Всем нам важно добиваться высоких показателей при рациональном использовании средств. Японская философия “бережливого производства” содержит множество инструментов для этого. Мы экономим время за счет правильной организации рабочего места врача и распределения потоков пациентов. Технологии “встроенной защиты” позволяют свести к минимуму человеческий фактор. При этом медицинский персонал мотивирован выявлять и решать, а не замалчивать существующие проблемы. Такие встречи помогают нам приблизить медицину Татарстана к самым высоким мировым стандартам», — рассказал Ильяс Нуриев.

ГАУЗ «МКДЦ» — высокотехнологичный медицинский центр, специализирующийся на оказании помощи пациентам с сосудистыми патологиями сердца, головного мозга, заболеваниями магистральных и периферических сосудов. Ежегодно в МКДЦ проходит обследование и лечение более 100 тыс. пациентов, проводится около 5,5 тыс. хирургических вмешательств, из них 1,2 тыс. кардиохирургических и 900 нейрохирургических, 1,3 тыс. операций на сосудах.

«Клиника Нуриевых» — сеть центров репродуктивного здоровья. Основана в 2003 году братьями Ильясом и Наилем Нуриевыми. Специализируется на лечении бесплодия, женском и мужском здоровье. Отделения и филиалы расположены в Казани, Ижевске, Кирове и Набережных Челнах.