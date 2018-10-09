Минсельхозпрод РТ раскритиковал исследование, нашедшее в Казани самые высокие цены на пшеничный хлеб

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана раскритиковали исследование IT-компании «Эвотор», обнаружившее в Казани самые высокие по стране цены на пшеничный хлеб.

«В исследованиях, проводимых компанией “Эвотор“, данные по регионам несопоставимы по ценам, так как не учтены такие факторы, как рецептура и объемы хлебов, представленных на полках торговых сетей», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Цены на хлеб, согласно официальным данным Татарстанстата, в сопоставимых между регионами единицах составляют по ржаной и ржано-пшеничной группе 44,33 рубля за килограмм, это 8-е место по дешевизне среди регионов Приволжского федерального округа. По пшеничному хлебу из муки первого сорта – 50,22 рубля за килограмм и, соответственно, 10-е место по ПФО.

«Несмотря на рост закупочных цен на муку для производства хлеба, цены на хлеб в Татарстане значительно не изменились», – подчеркнули в Минсельхозпроде РТ.

«Эвотор» в Казани использовал данные примерно тысячи смарт-терминалов, расположенных в магазинах традиционной торговли, пекарнях и заведениях общепита, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе компании.

Специалисты компании пришли к выводу, что средняя цена буханки пшеничного хлеба в столице Татарстана равняется 41 рублю.

При этом средняя цена на буханку пшеничного хлеба в магазинах «Лента» в Казани составляет 27,5 рубля на хлеб промышленного производства и 27 рублей на хлеб собственного производства, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе сети.

В расположенных же в Казани магазинах сети «Ашан» в сентябре средняя цена пшеничного батона составляла 24 рубля, а булки пшеничного хлеба – 30 рублей.

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