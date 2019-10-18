(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Руководителя зеленодольского мясокомбината признали виновным в мошенничестве на 5,7 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде выяснили, что с июня 2016 по август 2017 года руководитель мясокомбината «Даль-Кама» сговорился с его учредителем и подделал декларацию о возмещении налога, в которой значились якобы имевшие место быть сделки с контрагентами.

Таким образом соучастники похитили из федерального бюджета более 5,6 миллиона рублей.

Свою вину руководитель мясокомбината частично признал, а вот его соучастник пустился в бега. Сейчас он объявлен в федеральных розыск.

За мошенничество в особо крупном размере 40-летнего руководителя «Даль-Камы» приговорили к трем с половиной годам условно, назначив также испытательный срок в три года.

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