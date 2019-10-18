Врачи ДРКБ прооперировали в Казани малыша семьи из Сирии

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Валерия Белова). Специалисты Детской республиканской клинической больницы прооперировали в Казани трехлетнего малыша семьи выходцев из Сирии. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе клиники.

Семья переехала в Татарстан из Сирийской Арабской Республики пять лет назад. За это время у них родилась дочь, они получили здесь образование.

Операция прошла успешно. Девочку уже перевели в отделение хирургии № 2. В скором времени ребенка выпишут домой.

«Родители ребенка, зная возможности детской хирургии нашей клиники, без колебаний приняли решение о выполнении данного вида оперативного вмешательства. Операция прошла успешно и быстро, малыш чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Такой случай работы с иностранными гражданами, а именно [с выходцами] из Сирии, у нашего отделения первый», – отметил заведующий вторым хирургическим отделением ДРКБ детский хирург Михаил Поспелов.

После окончательного восстановления девочки семья планирует вернуться на родину в Дамаск. Однако свою дальнейшую жизнь они все равно планируют связать с Татарстаном.

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