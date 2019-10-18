В Казани пройдет квест по краеведению и городскому ориентированию

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Завтра, 19 октября, в Казани пройдет приключенческая спортивно-интеллектуальная игра по городскому ориентированию и краеведению проекта Tat-Rus. Мероприятие пройдет в форме квеста, сообщает пресс-служба регионального отделения Русского географического общества в РТ.

Участники игры будут ориентироваться по карточкам с заданиями, благодаря ответам на которые смогут добраться до определенных мест в городе. Передвижения нужно будет фиксировать в маршрутном листе. Выиграет тот, кто посетит наибольшее число контрольных пунктов.

В квесте будет три различных категории: «Кенгуру», «Шурале» и «Дервиш». Первая предназначена для семей, вторая станет самой сложной, а последняя — это полностью пеший маршрут.

Для правильных ответов на задания нужно не только знать историю Казани, но и использовать логику при решении головоломок.

На старте квеста можно будет сдать макулатуру и использованные батарейки. За сдачу вторсырья игроки получат довольнительные баллы.

Игра начнется в парке им. Петрова в 10 часов.

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