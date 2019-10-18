Ректор ВГУЮ: «Державинские чтения» навсегда вписаны в летопись КФУ и Татарстана в целом

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). «Державинские чтения» навсегда вписаны в летопись Казанского федерального университета и Татарстана в целом. Такое мнение высказала сегодня ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова на XV международной научно-практической конференции «Державинские чтения» в КФУ.

«Мы сегодня ехали по Казани, увидели, что за пять лет здесь много сделано. А сколько всего сделано в Лаишевском районе! Думаю, что наши “Державинские чтения” навсегда вписаны в летопись Казанского федерального университета и, наверное, Татарстана тоже. 15 лет назад провели первые “Державинские чтения”, и уже в пятый раз конференция проходит на гостеприимной земле Татарстана совместно с КФУ», – сказала ректор ВГУЮ.

По словам Ольги Александровой, за прошедшие 15 лет «Державинские чтения» «выросли в международную конференцию, объединяющую известных ученых России и зарубежных стран, представителей органов государственной власти, практических работников и студенческое сообщество».

«Нынешние чтения имеют особое звучание и значимость для мировоззренческой культуры юриста. Все мы знаем, что профессиональная деятельность юриста подчинена благородной и почетной цели – служению Отечеству, закону и справедливости. Именно в этом видел смысл профессиональной деятельности Гавриил Державин, первый министр юстиции России, выдающийся государственный деятель и замечательный поэт», – отметила она.

По мнению ректора ВГУЮ, государство и общество остро нуждаются в научном обосновании сложных современных политико-правовых, социально-экономических и нравственно-этических явлений.

«В нынешних чтениях сквозь призму государственно-правового наследия Гавриила Державина, а также социокультурных и нравственных традиций России, сформировавшихся в том числе и под влиянием его поэтики, будут рассмотрены актуальные вопросы, стоящие перед юридической наукой и практикой», – заметила она.

Ольга Александрова добавила, что во время конференции пройдет «дискуссионная трибуна» по вопросам правового статуса самозанятых граждан. «Актуальность этой проблемы связана с тем, что самозанятость в настоящее время является перспективной формой самоорганизации работников в условиях инновационного общества. Уверена, что на конференции состоится глубокий обмен мнениями по этим и по большому спектру других теоретических и практических проблем», – убеждена она.

В пленарном заседании конференции также приняла участие родственница Гавриила Державина – Надежда Бестужева-Грегори. «Я приехала из Франции, где родилась, но мои корни – в Казани. Не так давно я узнала, что имею честь быть в родстве с Гавриилом Романовичем Державиным. Так, моя прапрапрабабушка приходилась Державину двоюродной племянницей. У меня теперь есть больше времени заниматься моими увлечениями – Россией, Казанью и Державиным. Конечно, с примесью французской изюминки. Это моя четвертая поездка в Татарстан, и я успела повидать много интересного. Но самое главное, что у меня теперь здесь есть настоящие друзья», – поделались она.

В Казанском федеральном университете до 19 октября будет проходить XV международная научно-практическая конференция «Державинские чтения». В этом году Казань принимает рекордное количество участников форума – более тысячи студентов со всей России и из-за рубежа.

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