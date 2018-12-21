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Татар-информ

18 октября 2019, 15:06

Общество

В Ассоциации туристских агентств РТ сочли туманными перспективы туризма в Саудовскую Аравию

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Общество

В Ассоциации туристских агентств РТ сочли туманными перспективы туризма в Саудовскую Аравию

Фото: архив/Рамиль Гали

Саудовские власти разрешили выдавать визы на границе гражданам 49 стран.

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Перспективы массового туризма в Саудовскую Аравию достаточно туманны, они могут воплотиться в жизнь только через 50–100 лет. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» заявил президент Ассоциации туристских агентств РТ и генеральный директор туристического агентства «Персона грата» Рамиль Мифтахов.

Ранее власти королевства решили начать выдавать гостям из 49 стран, включая Россию, туристические визы прямо на государственной границе.

«С точки зрения туристического потенциала, те объекты, которые у них есть, нас не интересуют. Море альтернативное есть везде. Я думаю, цены там будут достаточно высокие, так как страна недешевая. Считаю, что потенциала для поднятия чартерных рейсов нет и не будет. Мы тратить не будем на это направление», – подчеркнул собеседник агентства.

Ранее туризм в Саудовской Аравии был исключительно религиозным, единственными туристами были направляющиеся в хадж к святыням ислама паломники. Это «религиозная страна со своими жесткими законами», напомнил представитель туриндустрии.

«Нынешние планы – это мечты, наверное, молодого принца (Мухаммеда бин Салмана бин Абдель-Азиза ас-Сауда – прим. Т-и), который хочет сделать государство более светским. Но кроме него там еще много людей, которые живут по исламским канонам всю жизнь», – подчеркнул Мифтахов.

При этом Саудовскую Аравию не стоит рассматривать как альтернативу Объединенным Арабским Эмиратам, заметил президент Ассоциации туристских агентств РТ. «В Эмиратах есть все – качественный уровень сервиса, развлечения. Сами арабы приезжают из Саудовской Аравии в Эмираты потусить, отдохнуть», – объяснил он.

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