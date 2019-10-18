На «Айтматовских чтениях» в Казани обсудят культуру в эпоху глобальных перемен

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). В Казани 25 октября состоится III Международный форум писателей и интеллектуалов «Айтматовские чтения за диалог культур». Организатором выступает группа стратегического видения «Россия — Исламский мир», сообщается на официальном сайте ГСВ.

Форум посвящен памяти советского писателя Чингиза Айтматова — он стоял у истоков формирования группы и выступал за идею партнерства цивилизаций. Произведения, в которых он ее пропагандировал, переведены на 170 языков народов мира.

Основная тема мероприятия в этом году — «Человек и культура в эпоху глобальных перемен». Участники форума из почти 20 стран мира проанализируют актуальные проблемы культурной среды общества в контексте формирования личности и обсудят концептуальную связь культуры с общими тенденциями глобального развития.

Форум пройдет в здании Академии наук РТ.

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