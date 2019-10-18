В Татарстане предложили развивать отрасли функциональных материалов, средней и малотоннажной химии

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Развивать в Татарстане производство функциональных материалов, средней и малотоннажной химии предложил на заседании Совета безопасности РТ генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин.

Провел заседание, посвященное программе развития нефтегазохимического комплекса Татарстана на 2020–2024 годы, Президент РТ Рустам Минниханов. В заседании также приняли участие Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Стратегической целью развития нефтегазохимического комплекса республики является трансформация в лидеры среди Евразийского экономического сообщества в указанных областях (в производстве функциональных материалов, средней и малотоннажной химии – прим. Т-и). Для создания новых отраслей нужно расширять объемы и ассортимент производства крупнотоннажной химической продукции», – заявил Яруллин, выступая с основным докладом на заседании Совбеза.

При этом глава «Татнефтехиминвест-холдинга» констатировал, что за минувшие пять лет темпы роста химического производства в Татарстане несколько замедлились. Он упомянул, что строительство пиролизного комплекса «Нижнекамскнефтехима» сдвинулось на несколько лет, а создание комплекса по производству метилхлорсиланов и вовсе было остановлено.

К тому же, по словам докладчика, после выхода тобольского «ЗапСибНефтехима» (этой весной строящееся предприятие посетил Президент РТ Рустам Минниханов – прим. Т-и) на производственную мощность Татарстан утратит первое место по объему выпуска химической продукции среди регионов России. Комплекс должен начать работать уже в ближайшие месяцы.

Говоря о глобальных тенденциях, Рафинат Яруллин рассказал о развитии собственной нефтегазохимии нефтяными компаниями, в том числе и российскими, вызванном последствиями сланцевой революции, падении спроса на пластики в Европе, предстоящем снижении потребления полимеров в секторе упаковки из-за ужесточения экологических норм и усилении специализации фирм, которые переориентируются на выпуск спецхимии, инженерных пластиков и функциональных материалов.

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