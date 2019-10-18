(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Ак Барс Банк внедрил сервис для открытия расчетного счета онлайн для бизнеса.

Сервис дает возможность открывать расчетный счет дистанционно в течение одного дня. Услуга доступна не только индивидуальным предпринимателям, но и юридическим лицам.

Чтобы открыть расчетный счет, пройдите три простых шага:

1. На сайте банка в разделе «Малому бизнесу» заполните заявку на открытие счета. Если вы ИП — приложите скан-копию паспорта, если юридическое лицо — скан-копию паспорта и документы с электронной подписью ФНС. На сайте можно посмотреть статус рассмотрения заявки.

2. Получите реквизиты расчетного счета. Уже на этом этапе вы можете направить их контрагентам для пополнения счета.

3. Встретьтесь с представителем банка и подпишите документы.

Счет готов для проведения банковских операций.

«Мы понимаем, что время — ценный ресурс для предпринимателя и предлагаем новые удобные сервисы. Открытие расчетного счета онлайн экономит время клиента на визиты и звонки в банк. Сервис работает в режиме 24 на 7», — комментирует Роман Лесохин, директор дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка.

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