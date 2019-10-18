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Татар-информ

18 октября 2019, 14:24

Экономика и финансы

Со следующего года татарстанцы смогут оплачивать коммуналку в магазинах

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Экономика и финансы

Со следующего года татарстанцы смогут оплачивать коммуналку в магазинах

Первыми новую услугу протестируют жители Сабинского района РТ.

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Татарстанцы смогут оплачивать услуги ЖКХ прямо на кассах магазинов в следующем году. Сначала такой сервис появится в Сабинском районе РТ, а потом станет доступен по всей республике, рассказал ИА «Татар-информ» руководитель направления по развитию социальных проектов, проектов ЖКХ и кассовых решений для партнеров Ак Барс Банка Алексей Бахаев.

«Этой весной банк провел пилот по выдаче наличных на кассах магазинов в Сабинском районе РТ. Думаем, что и пилот по оплате коммунальных услуг на кассах мы также проведем в этом районе. На всю территорию республики сервис планируется растиражировать в течение лета 2020 года на сложившейся инфраструктуре эквайринга банка», — поделился планами Бахаев.

Оплата коммуналки будет занимать 5 – 7 минут, поэтому в магазинах не возникнет проблем с очередями. Сначала кассир будет считывать QR-код с квитанции ЖКХ, сумма оплаты будет увеличиваться на сумму, указанную в квитанции, а оплатить все клиент сможет картой. По итогам операции будет печататься специальный чек. 

«Сервис создаст условия для существенного роста уровня собираемости платежей ЖКХ», — отметил Алексей Бахаев.

Такую же услугу в удаленных и малонаселенных территориях России в начале октября внедрил Сбербанк. Известно, что новый сервис запустили в сельских магазинах, однако в пресс-службе банка не уточнили, какие именно регионы РФ затронуло нововведение. Также возможность оплаты коммуналки на кассах магазинов планируют ввести крымский РНКБ и федеральный Райффайзенбанк, сообщают «Известия».

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