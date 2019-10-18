Минниханов напомнил, что нефтехимия не должна отставать в росте от нефтедобычи и нефтепереработки

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). За минувшие пять лет нефтехимическая отрасль Татарстана показала рост даже ниже среднероссийского, хотя именно она должна быть драйвером увеличения экономики республики. При этом нефтедобыча и нефтепереработка в регионе выросли на 10% и 3,2% соответственно, тогда как по России – только на 5,8% и 0,6%.

Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Совета безопасности РТ, посвященном обсуждению программы развития нефтегазохимического комплекса региона на 2020–2024 годы. В заседании также приняли участие Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, представители министерств и ведомств, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Среди достигнутого при реализации программы развития нефтегазохимического комплекса на 2015–2019 годы Президент Татарстана упомянул увеличение выпуска моторных топлив, азотных удобрений, поликарбоната, моющих средств, синтетических каучуков и шин. Сказал он и о развитии производств стекло- и углеволокна и их дальнейшей переработки, о принятии решения создать комплекс по производству малеинового ангидрида и его производных на новой ОЭЗ «Альметьевск», о начале работ по строительству производства биопластиков на ОЭЗ «Алабуга».

Рустам Минниханов констатировал также, что являвшееся последние двадцать лет основным приоритетом нефтегазохимического комплекса Татарстана увеличение глубины переработки углеводородного сырья сохранит этот статус и в новой программе развития. Позитивным фактором он назвал вероятное закрепление принципа неизменности налоговой системы для предприятий, реализующих крупные проекты, а негативным – «разбалансировку внутриреспубликанского механизма поставок сырья».

«<…> без усиления внутриреспубликанской кооперации производителей, ученых и органов власти мы не сможем сохранить свои высокие позиции в стране и стать регионом-лидером среди государств Евразийского экономического союза в области химического производства», – подчеркнул в связи с этим Президент РТ.

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