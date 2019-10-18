(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Росгвардейцы задержали грабителя, который ночью отобрал у прохожего смартфон и банковскую карту, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«В ночь на 16 октября патрульные росгвардейцы получили информацию о том, что на улице Айдарова ограбили мужчину. На месте он рассказал, что двое парней отняли у него телефон, банковскую карту и ключи», — рассказали в Росгвардии.

Экипажи УВО уточнили приметы злоумышленников и приступили к поискам. Очень скоро неподалеку от места случившегося они задержали одного из подозреваемых – 30-летнего местного жителя. Телефон и другие вещи вернули владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанного передали полицейским.

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