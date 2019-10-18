Фарид Мухаметшин о Державинских чтениях: Общество в целом заинтересовано в проведении таких форумов

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В России и в Татарстане в частности в проведении таких форумов, как «Державинские чтения», заинтересованы многие министерства и ведомства, а также общество в целом. Об этом заявил сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на XV Международной научно-практической конференции «Державинские чтения» в КФУ.

Глава республиканского парламента напомнил, что конференция проходит в Татарстане уже в пятый раз. «Державинские чтения – крупнейший по своему масштабу научный форум, на который съезжаются видные ученые, представители органов государственной власти из России и ряда зарубежных стран. За 15 лет существования конференции в ее мероприятиях приняли участие более 3 тыс. научно-педагогических работников, аспирантов, практикующих юристов, студентов вузов России и многие другие», – сказал он.

Фарид Мухаметшин добавил, что, начиная с 2015 года, стало доброй традицией проводить форум совместно с Всероссийским государственным университетом юстиции в стенах Казанского федерального университета. «И это решение, на мой взгляд, вполне закономерно. Казань – город, который Гавриил Державин, выдающийся русский поэт и государственный деятель, считал своей малой родиной. Он родился в селе Сокуры, под Казанью. Как государственный деятель он относился к числу тех чиновников, которые успешно служили не лицам, а России в целом. Устремления великого правдолюба и сегодня не потеряли своей ценности и актуальности», – подчеркнул он.

По мнению Председателя Госсовета, защита прав и свобод граждан, справедливость, нравственность, независимость и объективность суда являются гарантом любого демократического государства и требуют постоянной защиты и совершенствования, как со стороны органов государственной власти, так и институтов гражданского общества.

«Поэтому тема форума “Социокультурные и нравственные традиции России как основа развития права и юридического образования XXI века” как никогда востребована и актуальна. В жизни любого государства заметную роль играют процессы укрепления межэтнического, межконфессионального взаимодействия. В связи с этим руководство республики уделяет этим вопросам особое внимание», – отметил глава парламента.

Татарстан – регион высокой культуры и межнационального общения, крепких проверенных временем традиций, взаимоотношений и уважения между различными этносами и религиозными конфессиями, продолжил Фарид Мухаметшин. «Суть проводимой политики – предоставление равных прав и возможностей для сохранения традиций и развития культуры, изучение родных языков представителями всех наций и народностей», – уточнил он.

Говоря о программе «Державинских чтений», Председатель Госсовета заметил, что у «Татарстана есть свой взгляд и опыт по многим дискуссионным вопросам». «Татарстан неоднократно становился пилотным регионом по апробированию федеральных законодательных инициатив. И в сегодняшней повестке есть вопрос, связный с тем, что республика реализует федеральный проект вместе с рядом регионов России – по самозанятым. Это дискуссионная тема, но у нас есть некоторые наработки», – рассказал он.

«Те резолюции и рекомендации, которые рассматривались и принимались на Державинских чтениях, способствовали совершенствованию принимаемых нормативно-правовых актов. Убежден, что результаты этой конструктивной работы в самом ближайшем будущем воплотятся не только в новых научных трудах, но и помогут в решении задач отечественного права и юриспруденции. Как верно отмечал Гавриил Державин, хорошие законы могут исправить заблуждения в душе», – заключил Фарид Мухаметшин.

На площадке Казанского федерального университета 17 – 19 октября пройдет XV международная научно-практическая конференция «Державинские чтения». В этом году Казань принимает рекордное количество участников форума – более тысячи студентов со всей России и из-за рубежа.

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