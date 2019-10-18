ФК «КАМАЗ» откликнулся на изображение в СМИ наставника «Спартака» в образе Джокера

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Челнинский ФК «КАМАЗ» откликнулся на изображение в СМИ нового главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско в образе Джокера.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», некогда бывшая ведущим спортивным изданием страны газета «Спорт-Экспресс» представила нового наставника «Спартака» в образе киногероя на первой полосе пятничного выпуска. Интервью с немецким специалистом стало анонсом завтрашнего матча 13-го тура Премьер-лиги между московским клубом и казанским «Рубином».

Пресс-служба ФК «КАМАЗ», возможно, памятуя о недавнем поединке челнинского клуба со «Спартаком», разместила в клубном Twitter’е иллюстрацию, отсылающую к противостоянию Джокера и Бэтмена. «КАМАЗ» и «Спартак» сыграли 25 сентября в Набережных Челнах матч 1/16 финала Кубка России по футболу. В упорном поединке победу одержали москвичи – 2:1.

«Предлагаем вариант заголовка для последующих публикаций СМИ о “Спартаке“», – говорится в сообщении пресс-службы челнинского клуба.

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