ФК «КАМАЗ» откликнулся на изображение в СМИ наставника «Спартака» в образе Джокера

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Челнинский ФК «КАМАЗ» откликнулся на изображение в СМИ нового главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско в образе Джокера.
Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», некогда бывшая ведущим спортивным изданием страны газета «Спорт-Экспресс» представила нового наставника «Спартака» в образе киногероя на первой полосе пятничного выпуска. Интервью с немецким специалистом стало анонсом завтрашнего матча 13-го тура Премьер-лиги между московским клубом и казанским «Рубином».
Пресс-служба ФК «КАМАЗ», возможно, памятуя о недавнем поединке челнинского клуба со «Спартаком», разместила в клубном Twitter’е иллюстрацию, отсылающую к противостоянию Джокера и Бэтмена. «КАМАЗ» и «Спартак» сыграли 25 сентября в Набережных Челнах матч 1/16 финала Кубка России по футболу. В упорном поединке победу одержали москвичи – 2:1.
«Предлагаем вариант заголовка для последующих публикаций СМИ о “Спартаке“», – говорится в сообщении пресс-службы челнинского клуба.
Предлагаем вариант заголовка для последующих публикаций СМИ о @fcsm_official 🤡🦇 pic.twitter.com/CDTay7keMs— ФК «КАМАЗ» (@fckamaz) 18 октября 2019 г.