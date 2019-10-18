Жителей Ново-Савиновского района Казани предупредили о зеленой воде из крана

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). В зеленый цвет может окраситься вода в кранах домов Ново-Савиновского района Казани в понедельник, 21 октября. Об этом предупреждает мэрия столицы Татарстана.

Причиной необычного цвета воды станут работы по выявлению мест утечки теплоносителя, которые будут проводить Казанские тепловые сети. В воду магистральных тепловодов от котельной «Савиново» добавят краситель зеленого цвета уранин А.

Увидевших зеленую воду, в том числе – идущую из кранов горячего водоснабжения, просят сообщать в диспетчерскую службу теплосетей по телефону: 8 (843) 291-87-95.

Краситель уранин А (флуоресцеин натрия) «допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды», подчеркнули в Комитете жилищно-коммунального хозяйства города.

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