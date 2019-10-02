Экономист: Широкий доступ на биржу не уведет людей из банков

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Упрощение доступа к финансовой бирже не приведет к переводу денежных средств россиян из банковских депозитов в облигации. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» выразил профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Казанского федерального университета Игорь Кох.

«Мы не можем ожидать, что все люди откажутся от банковских вкладов и перейдут на рынок ценных бумаг. Этого не будет. Скорее всего, большинство останется в банковской сфере, но постепенно спрос со стороны физлиц на ценные бумаги будет расти. Это даст возможность компаниям привлекать более крупные средства, за счет размещения облигаций в первую очередь, потому что основной прирост инвестиций приходится на рынок облигаций, а не на рынок акций», – отметил собеседник агентства.

Ученый-экономист добавил, что повышение спроса даст возможность привлекать больше денег при выпуске облигаций и, соответственно, постепенно уходить от банковского кредитования. Это означает более дешевые и более удобные ресурсы для компаний.

«Эти ресурсы достаточно долгосрочные. Дальнейшее развитие данной тенденции будет положительно сказываться на возможностях привлечения долгового финансирования компаниями реального сектора экономики», – подчеркнул Кох.

Достигнутый положительный результат эксперт назвал следствием совокупных действий как участников рынка, так и Правительства страны.

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