Замминистра культуры РФ на «КазГИК-50»: «Каждый хотел быть сегодня немного татарином»

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани сконцентрированы компетенции в сфере межнационального согласия, уважения культур и малой родины, участники саммита «КазГИК-50» назвали Казань столицей Поволжья. Об этом в ходе беседы с журналистами рассказал заместитель министра культуры России Николай Овсиенко.

«Я думаю, весьма символично то, что этот саммит проходит в Казани. Потому что каждый из представителей других регионов, выступавших здесь, хотел быть сегодня немного татарином», – отметил он.

И пояснил: «Все говорили, что Казань, хотите вы этого или нет, – это такая неформальная столица Поволжья. Именно здесь сконцентрированы компетенции в сфере межнационального согласия, уважения культур, уважения малой родины (и при этом не забывается то, что мы все – представители великого Отечества».

Замминистра добавил, что участники саммита приняли итоговую резолюцию, которая дает общее направление движению сферы культуры.

«Мы сегодня в ходе завершающего заседания убедились в том, что регионы разные, а проблемы у них похожие. Волнует проблема кадрового обеспечения, проблема того, чтобы образование в сфере культуры было интересно для молодежи, волнует задача создания необходимых условий, чтобы молодежь возвращалась в регионы, откуда она уехала учиться», – перечислил Овсиенко.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в саммите принимали участие деятели науки, культуры и искусств из России, Финляндии, Азербайджана, Турции, Эстонии, Узбекистана, Венгрии, Франции, Перу и Казахстана. Участники и гости саммита могли посетить практические площадки, кинопоказы и мастер-классы, познакомиться с культурой и традициями народов Поволжья. Международный саммит по культуре и образованию «КазГИК-50» посвящен 50-летию со дня основания Казанского государственного института культуры.

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