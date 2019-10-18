Прямой выезд на Мамадышский тракт с улицы Аббасова появится в Казани

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). По просьбам жителей Казани в Советском районе города создадут дополнительный выезд с улицы Азата Аббасова на Мамадышский тракт. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Новый выезд позволит обитателям жилого комплекса «Весна», которые ранее жаловались в интернет-приемную мэрии и на страницах в социальных сетях на неудобство организации дорожного движения и постоянные автомобильные пробки, напрямую выезжать из микрорайона в направлении проспекта Победы.

Ранее на перекрестке Мамадышского тракта и улицы Натана Рахлина стоял светофор с дополнительной секцией, позволяющей поворачивать налево. Затем власти решили убрать ее из-за возникавших здесь пробок, но это не помогло устранить проблему заторов.

Администрация Советского района и Управление архитектуры и градостроительства города смоделировали транспортные потоки на Мамадышском тракте и прилегающих перекрестках. После рассмотрения возможных вариантов они совместно с отделом ГИБДД УМВД России по Казани и Комитетом по транспорту решили организовать дополнительный выезд.

Кроме того, находящиеся здесь пешеходный переход и остановка общественного транспорта будут перенесены за перекресток улицы Рахлина и Мамадышского тракта в направлении развязки М7. Работы по изменению схемы организации дорожного движения должны быть завершены 31 октября.

В администрации Советского района Казани подчеркнули, что принятые меры «сопоставимы по эффективности с устройством транспортной развязки, однако стоимость данных работ в десятки раз дешевле».

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