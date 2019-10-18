Участники акции «Чистые леса Татарстана» очистят лесной фонд под Столбищами

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). 19 октября на территории лесного фонда Столбищенского участкового лесничества Пригородного лесничества состоится природоохранная акция «Чистые леса Татарстана», сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ.



В уборке может принять участие любой желающий. Место сбора – поворот на перекрестке в сторону СНТ «Гигант» автодороги Песчаные Ковали – Орел. Начало акции в 11 часов утра. Перчатки и мешки выдадут на месте.



Республиканскую природоохранную акцию «Чистые леса Татарстана» проводит Министерство лесного хозяйства РТ с 2010 года. Акция проходит весной и осенью во всех районах республики.



Ну уборку постоянно выходят сотрудники министерств, ведомств, учреждений, организаций, предприятий, арендаторы лесных участков, представители садоводческих товариществ, кооперативов, экологических объединений, студенты высших и средних специальных учебных заведений, добровольцы.



Осенний этап акции в этом году стартовал 16 сентября и будет длиться до 16 ноября. По итогам на сегодняшний день из леса уже убрали и вывезли около 1150 кубических метров твердых коммунальных отходов, сухостоя и валежника.



Также в рамках акции специалисты лесной отрасли проводят работы по благоустройству родников, ремонту беседок, аншлагов и информационных щитов в лесу, устраивают занятия и экологические конкурсы для воспитанников детсадов, школьников и студентов.

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