«Алиф» и выставка Радика Мусина: Дни Татарстана пройдут в Румынии

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). В ходе проведения в Румынии Дней российской культуры будут организованы Дни Республики Татарстан. Об этом сообщает сайт Российского центра науки и культуры в Бухаресте.

В самом центре 14 ноября откроется выставка художника Радика Мусина, характеризующего себя как «татароведа» и «брендреалиста». Его работы представлены в уфимской галерее Х-МAX и ряде общественных пространств столицы Башкортостана.

Там же в этот же день состоится концерт ансамбля тюркской этники и ремесел «Риваять». Музыканты играют более чем на 30 народных инструментах, среди которых – древний ногайский, башкирский, современный татарский курай, тель-курай, домбра, сорнай, кубыз, борын кубыз и другие.

Кроме того, 16 ноября в театре имени Константина Ноттара будет показан знаменитый хореографический спектакль Туфана Имамутдинова «Алиф» («Зов начала»). Постановка посвящена судьбе татарской письменности. За участие в ней танцовщик Нурбек Батулла был удостоен премии «Золотая маска».

Сами же Дни российской культуры в Бухаресте стартовали еще 19 октября. Они проходят в Румынии уже в девятый раз, передает ТАСС.

«<…> это широко открытое окно, заглянув в которое, жители Румынии больше узнают о сегодняшней жизни России и россиян», – заметил, выступая на церемонии открытия, посол РФ в Бухаресте Валерий Кузьмин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.