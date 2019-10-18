В Казани юные картингисты в 14-й раз разыграли кубок МВД по РТ

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). В Казани школьники со всего Татарстана в 14-й раз разыграли кубок МВД по РТ, сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Традиционные соревнования по картингу среди детей и подростков посвящены профессиональному празднику сотрудников органов внутренних дел России.

Организовать мероприятие полицейским республики помогли Федерация автоспорта Татарстана и представители ГБУ «Безопасность дорожного движения».

«Соревнования проходят для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, популяризации и развития технических видов спорта, а также повышения навыков и водительского мастерства участников», — рассказали в ГИБДД.

В мероприятии приняли участие 55 юных картингистов из 30 городов и районов республики в двух категориях: от 9 до 11 лет и от 12 до 17 лет.

Золотым призером в младшей категории стал Айзат Нафиев из Буинского района, а в старшей категории победу одержал Инсаф Садриев из Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в прошлом году за кубок МВД сразились 67 юных картингистов.

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