За день до игры с «Рубином» нового наставника «Спартака» СМИ представили в образе Джокера

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско предстал в образе киногероя Джокера. Таким его изобразили на первой полосе газеты «Спорт-Экспресс», анонсируя дебютный матч специалиста с казанским «Рубином».

По некоторым сведениям, московский клуб рассматривает возможность применения санкций к спортивному изданию, некогда бывшему ведущим в стране.

Игра состоится завтра в Москве на стадионе «Открытие Арена». Несомненным фаворитом противостояния считаются хозяева поля. Букмекеры принимают ставки на победу «Спартака» с низким коэффициентом 1,6. На победу «Рубина» – с коэффициентом 5,4.

И это несмотря на то, что после 12 туров команды набрали равное количество очков – по 14. С такими показателями «Рубин» и «Спартак» занимают 11-е и 12-е места соответственно в турнирной таблице Премьер-лиги.

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