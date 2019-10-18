Казанские студенты возложили цветы к памятнику первому российскому министру юстиции Державину

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Студенты и преподаватели Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) возложили цветы к памятнику поэту Гавриилу Державину в Лядском саду. Акция прошла в рамках XV Международной научно-практической конференции «Державинские чтения».

«В этом году у нас двойной юбилей: помимо того, что мероприятие проводится в 15-й раз, еще оно в пятый раз проходит в Казани», – отметила в ходе церемонии ректор университета Ольга Александрова.

Она также напомнила, что столица Татарстана неслучайно была выбрана местом проведения «Державинских чтений»: ведь именно здесь родился и вырос Гавриил Державин. В 1802-1803 годах поэт занимал пост генерал-прокурора Правительствующего Сената и министра юстиции Российской империи – он был первым руководителем этого министерства.

В мероприятии также приняли участие вице-премьер – министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, первый проректор Казанского федерального университета Рияз Минзарипов, гости и участники международной научно-практической конференции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 17 по 19 октября Татарстан принимает участников XV Международной научно-практической конференции «Державинские чтения». Цель конференции – изучение деятельности и творчества Державина, обсуждение социально-экономических вопросов права, теоретических и практических проблем юридической науки, вопросов формирования правовой культуры и правосознания граждан.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.