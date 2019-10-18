Полиция ищет жертв серийного афериста, который «кинул» нижнекамцев на полтора миллиона рублей

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Полицейские ищут пострадавших от действий жителя Тукаевского района, подозреваемого в серии мошенничеств, сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнекамску.

«С мая прошлого года по октябрь 2019 в полицию Нижнекамска поступило десять заявлений от местных жителей о том, что неизвестный пообещал им помочь провести строительные работы на дачных участках, брал деньги, но работы не выполнял. Ущерб от его действий превысил 1,5 млн рублей», — рассказали в полиции.

В качестве подозреваемого задержали 25-летнего жителя Тукаевского района. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве, сейчас он находится под стражей.

Сейчас полицейские пытаются установить другие эпизоды незаконных действий задержанного. Они просят всех, кто пострадал от действий этого человека, обратиться в полицию по телефону: 8-(8555)-987-221-47-50.

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